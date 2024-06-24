هتنتهي الأسبوع المقبل، الأرصاد تعلن موعد اعتدال حالة الطقس

حالة الطقس.. يتساءل المواطنون في الوقت الحالي عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، جاء ذلك بعدما شهدت البلاد ارتفاع غير مسبق في درجات الحرارة والتي أدت إلى عدد من الوفيات.

وفيما يلي، ننشر لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل كاملة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد تعلن اعتدال حالة الطقس بدءًا من الأسبوع المقبل

حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أفصح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة كما كشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد حاليًا.

وذكر «القياتي»، أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج «الأخبار» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو، أن درجات الحرارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 3 درجات على أغلب الأنحاء.

ولفت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 39-40 درجة مئوية، مضيفًا أنه مع ارتفاع نسب الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي، يزداد الشعور بارتفاع الحرارة أكثر من الدرجات المعلنة.

موعد انتهاء الموجة الحارة في البلاد

وكشف أنه من المتوقع أن تنتهي الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد حاليًا، مع بداية الأسبوع المقبل، لمتابعًا أنه من المحتمل أن تهبط درجات الحرارة لتسجل 36-37 درجة على القاهرة الكبرى.

تحذير من ارتفاع الأمواج على شواطئ محافظة مطروح

وقام عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، بتحذير المواطنين من ارتفاع الأمواج على شواطئ محافظة مطروح، وبعض شواطئ السواحل الشمالية والبحر الأحمر، مناشدًا المصطافين بتوخي الحذر التام، واتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 25 يونيو

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، أعلنت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد غدًا ارتفاع في درجات الحرارة كالآتي: