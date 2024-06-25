الف مبروك للناجحين.. الموعد النهائي لنتائج البيان في الجزائر برابط فعال من هنا

الموعد النهائي لنتائج البيان، في هذا الوقت، يشهد الجميع اهتمامًا متزايدًا بنتائج امتحانات التعليم المتوسط في الجزائر، حيث يقترب موعد إعلانها من قبل وزارة التربية الوطنية، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة التي استمرت لعدة أسابيع وتم فيها تسجيل الدرجات، ينتظر الآن الجميع اعتماد النتائج من قبل وزير التربية قبل نشرها على الموقع الرسمي للوزارة.

سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات البيام في الجزائر بعد اعتمادها من قبل الجهات المختصة، وسيتم إشعار الطلاب وأولياء الأمور بهذه النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث سيتمكن الجميع من الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر.

هذا الموعد المنتظر لإعلان النتائج يمثل ختامًا مهمًا لجهود الطلاب والمعلمين على مدار السنة الدراسية، وهو يترقبه الجميع بفارغ الصبر لمعرفة نتائج مجهوداتهم وتحقيقاتهم في الامتحانات.

موعد نتائج امتحانات البيام في الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن نتائج امتحانات التعليم المتوسط (البيام) ستظهر بعد ساعات قليلة، وعلى الأخص يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يونيو 2024، كما أكدت الوزارة أنه سيتم فتح باب التظلمات فور إعلان النتائج، لتتيح للطلاب الفرصة لتقديم طلبات مراجعة المواد التي يرغبون في إعادة تصحيحها، وسيكون على الطلاب دفع رسوم رمزية عن كل مادة يرغبون في مراجعتها.

خطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات التعليم المتوسط

أعلن الديوان الوطني للمسابقات عن عدد من خطوات ضرورية التي يجب إتباعها، حتى يستطيع الطالب الحصول على نتائج التعليم المتوسط (البيام) في الجزائر في مختلف الولايات، وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات الهامة، التي جاءت تتمثل فيما يلي:

يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الديوان الوطني للمسابقات.

ثم يتم الضغط على زر “عرض نتائج شهادة التعليم”.

سوف يتم إدخال الرقم السري للطالب في الخانة المخصصة لها

بعد ذلك يتم الضغط على زر “إظهار النتائج”

حتى تستطيع الحصول على كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج.

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