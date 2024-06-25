تابعي خطوات التخلص من النمل في المنزل بأقل تكلفة

النمل يعد من الحشرات التي تنتشر في العديد من المنازل، خاصةً خلال بعض الفصول، ويتمثل تواجدهم بشكل كبير في المطابخ نظرًا لتوافر فتات الطعام، هناك عدة طرق يمكن استخدامها بأمان وفعالية للتخلص من النمل، باستثناء استخدام المبيدات الحشرية التي قد تؤثر سلبًا على صحة سكان المنزل.

يتوفر العديد من الحلول الآمنة والفعالة للتحكم في النمل، منها:

1. النظافة الجيدة: تنظيف المطبخ وإزالة فتات الطعام والبقايا بشكل دوري للحد من مصادر تغذية النمل.

2. استخدام الخل: رش خل التفاح مخفف بالماء حول نقاط دخول النمل يمكن أن يثبط نشاطهم ويبعدهم.

3. مسحة الصودا الحادة: استخدام خليط من الصودا والسكر يمكن أن يكون طريقة فعالة للتخلص من النمل بطريقة طبيعية.

4. البخاخات الطبيعية: استخدام بخاخات تحتوي على زيوت عطرية مثل زيت النعناع أو زيت اللافندر، التي تعمل كرائحة تبعد النمل عن المنزل دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية الضارة.

باستخدام هذه الطرق الآمنة والطبيعية، يمكن التحكم في النمل بفعالية دون التسبب في ضرر لصحة أفراد الأسرة أو الحيوانات الأليفة.

كيفية التخلص من النمل في البيت

تتزايد أعداد النمل داخل المنزل في فصل الصيف.. وينتشر في أركانه الأمر الذي يتسبب في إزعاج أهل المنزل، ويفضل التخلص منها بسرعة باللجوء إلى بعض المواد والطرق، ومن أبرزها:

1- استخدام الخل / الحمضيات

يعتبر الخل أو المواد الحامضية من المواد الجيّدة التي تستخدم للتخلص من النمل نظرًا لتجنبه تِلك المواد وكره رائحتها، ويُمكن استخدامهما من خِلال رشهما على الأماكن التي يكثر فيها النمل وفي أنحاء المنزل أو على المستعمرة التي يعيش فيها بشكلٍ مباشر كما يُمكن استخدام الخل المُخفف بالماء لمسح الخزائن والطاولات لعدم وصول النمل إليهما.

2- استخدام طعم

يُمكن من خِلال مراقبة مسار النمل ومعرفة مكان المستعمرة التي يعيش فيها وضع الطعام الذي يحتوي على مواد سامة له ليحصل عليها ويموت، ومن أمثلة الأطعمة التي تتسبب في القضاء عليه: زبدة الفول السوداني.

3- الزيوت العطرية

هناك بعض الأعشاب/ الفواكه التي يتجنبها النمل والتي يُمكن استخدام زيوتها من أجل التخلص منه، وذلك من خِلال تخفيفها بالماء ورشها في كافة أنحاء المنزل، ومن أمثلة تِلك الزيوت: (زيت النعناع/ القرفة/ الليمون/ القرنفل/ شجرة الشاي….).

4- إغلاق الشقوق والفتحات في المنزل

فهي السبب الرئيسي لدخول النمل المنزل ومن خِلال إغلاقها تحِد من عدد النمل الداخل إلى المنزل، واستخدام إحدى الطُرق التي تساعد على التخلُص من المتبقي منه داخل المنزل.

يُمكنك التخلص من النمل في منزلك نهائيًا باستخدام المواد الآمنة الخالية من المواد الكيميائية.. فباستخدامها تتمكن من القضاء عليه بأقل التكاليف، والحِفاظ على صحة أسرتك.

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