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مدرب منتخب فرنسا يكشف عن آخر المستجدات في حالة مبابي قبل مباراة مع بولندا

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مدرب منتخب فرنسا يكشف عن آخر المستجدات في حالة مبابي قبل مبا

ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، أكد يوم الإثنين أن كيليان مبابي، المهاجم الذي يعاني من كسر في الأنف، يتحسن ويرغب في المشاركة في مباراة فرنسا أمام بولندا ضمن بطولة أورو 2024 اليوم الثلاثاء ومع ذلك، تجنب ديشان الرد على الأسئلة حول مشاركة مبابي بشكل قاطع.

أصيب المهاجم الكبير مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، بكسر في أنفه خلال فوز فرنسا على النمسا 1-صفر في المباراة الافتتاحية، ولم يشارك في التعادل السلبي مع هولندا.

فرنسا حققت الفوز على النمسا

فرنسا لم تسجل أي هدف في البطولة، حيث حققت الفوز على النمسا بفضل هدف عكسي سجله أحد لاعبي الفريق المنافس.

قد تتوقف آمال الفريق في الصعود إلى صدارة المجموعة الرابعة على هولندا، ليس فقط بفوزه على بولندا، ولكن أيضًا على عدد الأهداف التي يسجلها، مما يجعل تعافي مبابي أمرًا حيويًا يحتاج إلى اهتمام خاص.

مدرب منتخب فرنسا يكشف عن آخر المستجدات في حالة مبابي قبل مباراة مع بولندا

المدرب ديدييه ديشان يجاوب على الصحفيين بشأن اللاعب مبابي

ديدييه ديشان، المدرب، رد على الصحفيين عندما سُئل عما إذا كان كيليان مبابي، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا وسجل 47 هدفًا في 80 مباراة مع فرنسا، جاهزًا للعودة إلى الملعب قائلًا: "إنه يتحسن يومًا بعد يوم".

وأضاف "لن أنكر أنه حريص على اللعب مثلما كان متحمسا للعب ضد هولندا".

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