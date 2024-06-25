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جيراسي يطلب الرحيل عن شتوتغارت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الغيني الدولي سيرهو غيراسي طلب الرحيل عن فريقه شتوتغارت وصيف الدوري الألماني "بوندسليغا".

غيراسي يطلب الرحيل عن شتوتغارت

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" وصحيفة "بيلد"، يحق لغيراسي الرحيل عن شتوتغارت مقابل دفع 18 مليون يورو لفريقه.

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وقال غيراسي في وقت سابق إن الانتقال إلى بروسيا دورتموند قد يكون مناسبًا له، كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن أندية ميلان وآرسنال وتشيلسي ترغب في التعاقد مع مهاجم منتخب غينيا.

وسجل غيراسي 28 هدفًا في الموسم الماضي ليحتل وصافة قائمة هدافي البوندسليغا خلف الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ.

كما ساهم القناص الغيني بأهدافه في حصول شتوتغارت على وصافة الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن ومتفوقًا على بايرن ميونخ، وبالتالي التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان الفريق على أعتاب الهبوط في الموسم قبل الماضي.

وفي عام 2022 تعاقد المدير الرياضي السابق لشتوتغارت سفين ميسلينتات والذي عاد حاليًا للعمل في دورتموند،  مع غيراسي من صفوف رين الفرنسي.
 

غيراسي سيرهو غيراسي المهاجم الغيني الدولي سيرهو غيراسي شتوتغارت الدوري الالماني

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