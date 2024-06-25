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أمنية غريبة لميسي في عيد ميلاده.. ما علاقة مايكل جوردان بها؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب مهاجم وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اكمل 37 عامًا امس الإثنين، عن رغبته في التقاط صورة مع لاعب كرة السلة الأمريكي السابق مايكل جوردان.

أمنية غريبة لميسي في عيد ميلاده.. ما علاقة مايكل جوردان بها؟

قال ميسي في مقابلة مع قناة "كلانك":"طلبوا العديد من الصور مني؟ لما لا يمكنني التقاط صورة معه؟ هذا أعظم ما يمكن. أليس كذلك؟ لا أعلم الكثير عن كرة السلة وكذلك فإنني لست متابعًا جيدًا لها، لكني كنت رمزًا في جميع الرياضات".

وأعرب مهاجم إنتر ميامي عن أسفه إزاء عدم إمكانية الاستمتاع بمسيرة مايكل جوردان أحد رموز الرابطة الأمريكية لكرة السلة الذي توج بست بطولات في أعوام 1991 و1992 و1993 و1996 و1997 و1998، وخمس جوائز لأكثر لاعب قيمة في العام خلال أعوام 1988 و1991 و1992 و1996 و1998 في المواسم الـ15 التي قضاها.

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وحول الاعتزال المحتمل للحائز على الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" ثماني مرات، أوضح أنه سيستمر حتى "يشاء الرب".

ويشارك ميسي في هذه الأيام في بطولة كوبا أمريكا التي تقام في الولايات المتحدة وتخوضها الأرجنتين كأوفر حظًا عقب التتويج في نسخة البرازيل عام 2021 والتتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

 

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