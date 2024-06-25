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بعد توديع اليورو.. منتخب اسكتلندا يجر أذيال الخيبة عائدا لبلاده

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بدأ منتخب اسكتلندا، رحلته عائدا من ألمانيا إلى بلاده، عقب خروجه من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، متذيلا ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة من 3 مباريات.

منتخب اسكتلندا يجر أذيال الخيبة عائدا لبلاده

وكان منتخب اسكتلندا قد تلقى استقبالا حافلا، لدى وصوله إلى مقر إقامته في ألمانيا قبل أسبوعين، لكن النتائج والأداء لم يتلائما مع ذلك الاستقبال.

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وتقرر أن يغادر كالوم ماكجريجور وانجون جان وسكوت ماكتوميناي وتشي آدامز وتومي كونواي وجون ماكجين، ألمانيا وفق ترتيباتهم الخاصة، على أن يرحل باقي اللاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والفني، رفقة المدرب ستيف كلارك، بصحبة الفرقة الموسيقية التي صاحبت الفريق خلال البطولة القارية.

ولم يسبق لمنتخب اسكتلندا بلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كبرى، خلال 12 محاولة، كما لم يفز بأي مباراة في آخر 3 مشاركات، وذلك في كأس العالم 1998 ويورو 2020 ويورو 2024.

 

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