شاب مضطرب نفسيا يقتل والده طعنا بالمنوفية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت أحدي قري قويسنا بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية حيث قام شاب بطعن والده مدير بنك القاهرة بالمنوفية، تم إبلاغ الشرطة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

فيما كان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بقيام "محمد.خ.ع.ح" 21 عامًا بقتل والده "خ.ع.ح" 56 عاما مدير بنك القاهرة بشبين الكوم.


وبالإنتقال والفحص تبين أن الشاب يُعاني من إضطراب نفسي، وقام بقتل والده عن طريق طعنه بسلاح أبيض "سكين" في البطن والكتف، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مدير أمن المنوفية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مركز شرطة قويسنا
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