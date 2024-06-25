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سكالوني يعلق مازحا على هدية ميسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، إنه لا يعرف ما الذي سيتم تقديمه للنجم ليونيل ميسي، بمناسبة عيد ميلاده السابع والثلاثين، وترك الأمر في يد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

سكالوني يعلق مازحا على هدية ميسي

وقال المدرب بسخرية: "ماذا سأعطيه إذا كان لديه كل شيء؟ هناك دائما شيء ما من الرئيس، وباقي مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.. لا أعرف ما هو.. دعونا نأمل أن يكونوا قد بذلوا جهدا" لجلب هدية تليق بميسي.

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وأكد سكالوني تفهمه ل "صعوبة قضاء يوم مثل هذا بعيدا عن الأسرة"، مشيرا إلى أن الجميع مترابط داخل معسكر المنتخب الأرجنتيني كأسرة واحدة.

وتستعد الأرجنتين لخوض ثاني جولات المجموعة الأولى، ببطولة كوبا أمريكا 2024، أمام تشيلي مساء الثلاثاء/فجر الأربعاء، بحثا عن الانتصار الثاني، بعد فوزها على كندا 2-0.

ويسعى منتخب "التانجو" للاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا، الذي حققه في النسخة الماضية على حساب البرازيل (1-0).
 

ميسي سكالوني الأرجنتين الكوبا كوبا أمريكا

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