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نادر السيد: أؤيد الزمالك في قراراته.. واختاروا الوقت الصحيح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أشاد نادر السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بقرارات مجلس إدارة الأبيض بشأن المطالبة بتصحيح بعض الأمور في الكرة المصرية.
وقال نادر السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أؤيد قرار نادي الزمالك، أرى أن الموضوع حرّك المياه الراكدة.. في بعض الأحيان تحتاج للدخول في العشوائية لتصحيح الأمور".
وأضاف: "نحن لا نخترع الذرة، النظام موجود في أي مكان في العالم، وأرى أن مجلس إدارة نادي الزمالك عمل لصالح الكرة المصرية بشكل عام".
وتابع: "أرى أن هذا هو أفضل توقيت لحل هذه الأمور.. يجب أن يكون هناك خصائص وظيفية لكل مؤسسة، اتحاد الكرة ورابطة الأندية، واتحاد الكرة في أي مكان في العالم مختص بالمنتخبات فقط".
وأتم نادر السيد تصريحاته قائلًا: "موقف الزمالك ليس خاص بالنادي فقط، بل هو للكرة المصرية بشكل عام، إذا فعل الزمالك في مباراة أمام فاركو لم تكن أزمة كبيرة، لكن مباراة الأهلي جعلت الأزمة قوية".

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