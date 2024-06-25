التعليم تنفي صحة منشورات الغش الإلكتروني وتحذر من الممارسات الضارة

أعلن شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن إجراءات فعالة اتخذتها الوزارة لمكافحة ظاهرة الغش الإلكتروني قبيل بدء امتحان مادة اللغة الثانية لطلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء.

الإجراءات المتخذة

1. رصد وإغلاق الجروبات الغش الإلكتروني: تم رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث كانت تنشر أوراق الأسئلة المزعومة قبل بداية الامتحانات.

2. التنسيق مع فرق مكافحة الغش: عمل فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على التحقق من صحة المنشورات وكشف الممارسات الغير قانونية.

3. التنبيه والتوعية: ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الجروبات، محذرة من أنها تستهدف النصب والاحتيال وتعرض سير الامتحانات للخطر.

واكد زلطة أن بعض التطبيقات تسمح بتعديل مواعيد النشر على الجروبات لخداع الطلاب، وأن فريق مكافحة الغش أظهر هذه الممارسات واتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها. وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية والتعليمات المعلنة لضمان سلامة انتظام سير الامتحانات.