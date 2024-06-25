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تعليق مثير من مدرب البرازيل بعد التعثر أمام كوستاريكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أبدى دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل، أسفه إزاء افتقار فريقه إلى "العمق" والدقة في مواجهة كوستاريكا، التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكوبا أمريكا، لكنه اعتبر في نفس الوقت أن الفريق قام ب "العديد من الأشياء الجيدة".

تعليق مثير من مدرب البرازيل بعد التعثر أمام كوستاريكا

وفي مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت فجر اليوم الثلاثاء، على ملعب صوفي في لوس أنجليس، قال دوريفال إن "البرازيل تتطور. تعادلنا لكننا قدمنا الكثير من الأشياء الجيدة".

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واعتبر المدرب البرازيلي، أن النتيجة لا تغير خارطة الطريق التي وضعها للمباراتين المقبلتين أمام باراجواي، وكولومبيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وأكد "سنقاتل وسنحقق التأهل".

ومن بين النقاط الإيجابية، سلط الضوء على استعادة فريقه للكرة سريعا، لكنه أعرب عن أسفه لسوء التنفيذ أمام مرمى المنافس، وقال "لم يتمكنوا من تنفيذ 5 تمريرات متتالية".

كما أشار دوريفال إلى أن صغر حجم الملعب ساهم في فرض مراقبة مزدوجة من جانب كوستاريكا على لاعبيه، وبالأخص على فينيسيوس جونيور.
 

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