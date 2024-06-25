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سكالوني يدرس إجراء بعض التعديلات على تشكيلة الأرجنتين أمام تشيلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اختتمت الأرجنتين استعداداتها لمواجهة تشيلي، المقررة فجر الأربعاء، بجلسة تدريبية تمكن فيها ليونيل سكالوني من اختبار الفريق الذي سيدفع به في مباراة قد تمنح "الألبيسيليستي" التأهل لثمن نهائي بطولة كوبا أمريكا، المقامة في الولايات المتحدة.

سكالوني يدرس إجراء بعض التعديلات على تشكيلة الأرجنتين أمام تشيلي

وقال المدرب إن "التشكيل سيكون مشابها لما جاء في المباراة السابقة، وسنرى ما إذا كنا سنجري أي تعديلات"، وذلك في مؤتمر صحفي عشية المباراة، مشيرا إلى المران الأخير للمنتخب، الذي تم إجراؤه مجددا في مركز "ريد بول" الرياضي.

وفي هذا الصدد، وقبل النزول للملعب، أجرى الجهاز الفني والفريق محادثة في وجود فيديو تحليلي لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المواجهة.

وطرحت بعض البدائل للنقاش، كاحتمال الدفع بنيكولاس أوتاميندي الذي لعب بديلا أمام كندا، أو نيكولاس جونزاليس محل أنخيل دي ماريا، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيبقي على جوليان ألفاريز في التشكيلة الأساسية، أم سيختار لاوتارو مارتينيز لمواجهة تشيلي.

وخلال المران، المفتوح أمام الصحافة في الدقائق ال15 الأولى، أمضى الفريق ساعة في الملعب لإجراء تمارين الإحماء بالكرة وبدونها، وكذلك مواجهات مصغرة 3 ضد 3 و4 ضد 4 بشكل متزامن، حسبما أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
 

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