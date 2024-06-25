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اعتراف مثير من فيليب لام بشأن استضافة المانيا ليورو 2024

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اعترف فيليب لام مدير بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بصحة الانتقادات الموجهة للبنية التحتية المحيطة بالبطولة، بينما انتقد أيضا نقص الاستثمار في العقود الأخيرة.

لام مفندا سلبيات تنظيم اليورو: لقد فشلنا!

وقال لام: "أعتقد أننا فشلنا كبلد في العمل قليلا على البنية التحتية في العقود الأخيرة".

وخلال منافسات الأسبوع الأول من البطولة الأوروبية، انتقدت العديد من الجماهير الظروف المحيطة بالانتقال من وإلى الملاعب، بالإضافة للوقت الذي يستغرقه المرور عبر البوابات.

ووعد لام بتحسينات للجماهير، وقال إنه يتم التواصل مع شركة السكك الحديدية الألمانية الرئيسية "دويتشه بان".

وقال مدير البطولة: "ستواصل شركة دويتشه بان بذل أقصى ما في وسعها لضمان أن تصل الجماهير من النقطة ألف إلى النقطة باء في الوقت المحدد".

وأشار إلى أن هذه المشكلة لم تحدث الآن، خلال البطولة فقط، ولكن كان ينبغي العمل عليها منذ فترة طويلة.

وعانى لام نفسه من تجربة سيئة عندما تأخر في حضور مباراة أوكرانيا وسلوفاكيا في دوسلدورف يوم الجمعة الماضي بسبب تأخر القطار.

وقال لام: "بشكل عام، أنا أسافر عبر القطار لمدة 10 أيام الآن، وكنت دقيقا جدا في أغلب الأشياء. بالطبع، تأخرت، وهو أمر مزعج بالتأكيد، خاصة بالنسبة للجماهير التي سافرت لمسافة طويلة، وأنفقت الكثير من الأموال".

 

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