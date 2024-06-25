تسهيلات وإجراءات تصالح البناء القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلن المركز التكنولوجي لأحياء المنطقة الشمالية بالقاهرة عن إجراءات جديدة لتسهيل عملية تقديم طلبات التصالح في إطار قانون التصالح في مخالفات البناء القديم رقم 17 لسنة 2019. 

وناشد المركز جميع الراغبين في تقديم طلبات المرافق والحاصلين على نموذج 10 بضرورة التوجه إلى المركز لمطابقة الهيئة الهندسية على المنظومة.

إجراءات التصالح القديم

1. المواطنين الحاصلين على نموذج 3: يجب عليهم تقديم شهادة بيانات جديدة وتحديث الطلب على المنظومة الجديدة للتصالح دون رسم فحص أو جدية تصالح، مع استمرار الطلب بنفس أسعار التصالح القديمة.
  
 

2. المواطنين الذين لم يتم البت في طلباتهم السابقة: يجب عليهم أيضًا تقديم شهادة بيانات جديدة، نظرًا لأنها لم تدخل لجنة البت.

متطلبات التصالح

  • في حالة تغيير أي بيانات بشأن العقار المحل التصالح، يجب تقديم الوثائق التي تثبت التغييرات.
     
  • يوجد تسهيلات للمواطنين لإنهاء ملفات التصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية.

 

تصالح البناء مخالفات البناء القاهره شمال القاهرة تسهيلات وإجراءات تصالح البناء القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة البناء القديم تصالح البناء القديم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. صفقة برازيلية من الدوري التركي تقترب من قميص الأهلي

تنتهي في هذا التوقيت.. 4 تحركات لحل أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل قائده

"أبلغ الخطيب".. كولر يحدد بديل صفقة بلعيد هذا الصيف

عاجل| غدًا البترول تبت في مناقصة استيراد 2.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لحل أزمة الكهرباء

عاجل.. كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي وزد يقترب من ضمه

حرب بين الهلال والنصر لخطف صفقة الـ 100 مليون إسترليني

بمساعدة اليونايتد.. برشلونة يقترب من توقيع ذهبي