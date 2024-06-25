الفتوى في ضوء التقاليد والزمان: ثوابت وتغيرات

إسلاميات
بوابة الفجر

أكد الدكتور مصطفى الهلباوي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن من شروط المُفتي أن يكون عنده علم بعادات وتقاليد البلاد التي جاء منها السؤال، حيث تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.

وأضاف الهلباوي خلال حديثه في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، مع الإعلامية هبة جلال، أن الفتوى ثابتة في مبادئها، إلا أن هناك أحكامًا ثابتة لا تتغير مثل حكم الصلاة، بينما تختلف بعض الفتاوى والأحكام التي تستنبط من وقائع محددة.

وشدد على ضرورة متابعة المؤسسات المصرية المعتمدة في استنباط الأحكام الشرعية، مشيرًا إلى أن هناك دار الإفتاء المصرية، ولجنة الفتوى بجامع الأزهر الشريف، ومُجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث يمكن التواصل معها بسهولة عبر البث المباشر والصفحات الرسمية وأرقام الهواتف.

 

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