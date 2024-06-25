جهود وزارة التربية والتعليم في مكافحة الغش الإلكتروني قبل امتحانات اللغة الثانية

كشف شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جهود فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث أكد عدم صحة المنشورات التي تم تداولها على جروبات الغش الإلكتروني قبل بداية امتحان مادة اللغة الثانية اليوم.

وفي بيان رسمي، أوضح زلطة أنه بالتعاون مع الجهات المعنية، تم رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش الإلكتروني على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف زلطة أن بعض التطبيقات تتيح تعديل مواعيد النشر على هذه الجروبات، بهدف إيهام المنضمين بقدرتهم على نشر أوراق أسئلة الامتحانات قبل بدايتها، مشيرًا إلى أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني قام بكشف هذه الممارسات كما هو موضح بالصورة المرفقة.

وختم زلطة بنصيحة للطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه الجروبات التي تستهدف النصب والاحتيال، داعيًا إلى الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي أعلنتها الوزارة، حفاظًا على سلامة انتظام سير لجان الامتحانات.