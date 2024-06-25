الرئيس السيسي يتابع حل أزمة انقطاع الكهرباء بتوجيهات عاجلة

أخبار مصر
بوابة الفجر

أفاد مصدر رفيع المستوى بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، حيث أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع وضمان التوزيع العادل للكهرباء، مع التركيز على إنهاء الأزمة تمامًا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المصدر، في تصريح لقناة "إكسترا نيوز"، أن من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لإصدار قرارات هامة بشأن أزمة الكهرباء الحالية.

 سيتم خلال هذا الاجتماع متابعة خطة تخفيف أحمال الكهرباء واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة الأزمة الحالية، وفقًا للمصدر الحكومي المطلع.

 

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