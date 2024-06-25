انخفاض سعر الذهب العالمي واستقراره محليًا في مصر اليوم

استهل سعر الذهب اليوم الثلاثاء تداولاته في بورصة الذهب العالمية على انخفاض ملحوظ، حيث سجلت الأونصة قيمة 2325 دولارًا، وذلك نتيجة وصول سعر الدولار العالمي لأعلى مستوى له في شهرين، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

سعر الذهب في مصر

1. عيار 24:

- للبيع: سجل 3617 جنيهًا

- للشراء: سجل 3594 جنيهًا

2. عيار 21:

- للبيع: سجل 3165 جنيهًا، وبالمصنعية 3265 جنيهًا

- للشراء: سجل 3145 جنيهًا

3. عيار 18:

- للبيع: سجل 2712 جنيهًا

- للشراء: سجل 2695 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

- للبيع: سجل 25320 جنيهًا

- للشراء: سجل 25160 جنيهًا