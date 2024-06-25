انخفاض سعر الذهب العالمي واستقراره محليًا في مصر اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

استهل سعر الذهب اليوم الثلاثاء تداولاته في بورصة الذهب العالمية على انخفاض ملحوظ، حيث سجلت الأونصة قيمة 2325 دولارًا، وذلك نتيجة وصول سعر الدولار العالمي لأعلى مستوى له في شهرين، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

سعر الذهب في مصر

1. عيار 24:
- للبيع: سجل 3617 جنيهًا
- للشراء: سجل 3594 جنيهًا

2. عيار 21:
- للبيع: سجل 3165 جنيهًا، وبالمصنعية 3265 جنيهًا
- للشراء: سجل 3145 جنيهًا

3. عيار 18:
- للبيع: سجل 2712 جنيهًا
- للشراء: سجل 2695 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب
- للبيع: سجل 25320 جنيهًا
- للشراء: سجل 25160 جنيهًا

 

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب الذهب عالمي ا أسعار الذهب محليا سعر الذهب عالمي ا السعر الذهب عيار ٢١
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. صفقة برازيلية من الدوري التركي تقترب من قميص الأهلي

تنتهي في هذا التوقيت.. 4 تحركات لحل أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل قائده

"أبلغ الخطيب".. كولر يحدد بديل صفقة بلعيد هذا الصيف

عاجل| غدًا البترول تبت في مناقصة استيراد 2.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لحل أزمة الكهرباء

عاجل.. كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي وزد يقترب من ضمه

حرب بين الهلال والنصر لخطف صفقة الـ 100 مليون إسترليني

بمساعدة اليونايتد.. برشلونة يقترب من توقيع ذهبي