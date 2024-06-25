" target="_blank"> ads

مسؤول ألماني يشيد بدور ناجلسمان مع المانشافت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال أندرياس ريتيج، المدير الإداري بالاتحاد الألماني، إن يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب، يستحق "النصيب الأكبر من الفضل في أداء الفريق حتى الآن" ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

مسؤول ألماني يشيد بدور ناجلسمان مع المانشافت

وقال ريتيج لإذاعة "دويتشلاند فونك" اليوم الثلاثاء: "يجب أن تبدأ به. يوليان ناجلسمان اتخذ قرارات شجاعة وجيدة".

وأضاف: "كلف كل لاعب بالدور الذي يجب عليه القيام به. كل لاعب يعلم ما يجب عليه فعله في الملعب، لكن أيضًا خارج الملعب. أعتقد أن الفريق يدرك هذا. لديهم إحساس بالاتجاه وهذا يوحدهم أيضًا".

وتأهل المنتخب الألماني لدور الـ16 بيورو 2024 بعد انتصارين في المجموعة الأولى، وانتزع صدارتها بعد التعادل مع المنتخب السويسري 1/1 يوم الأحد الماضي.

وقال ريتيج: "حقيقة أننا تأهلنا بالفعل بعد مباراتين هي إشارة، لكنك رأيت أمام سويسرا إنه ليس من السهل أن تقف أمام فريق مثل هذا".

وأعرب ريتيج أيضا عن سعادته بالأجواء داخل البلد المضيف.

 

ناجلسمان المانشافت المانيا يورو 2024 اليورو

مواد متعلقة

بمساعدة اليونايتد.. برشلونة يقترب من توقيع ذهبي

"مشروع قائد تاريخي للأبيض".. الزمالك يكشف حقيقة رحيل زيزو ومفاوضات ساحر المغرب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. صفقة برازيلية من الدوري التركي تقترب من قميص الأهلي

تنتهي في هذا التوقيت.. 4 تحركات لحل أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل قائده

"أبلغ الخطيب".. كولر يحدد بديل صفقة بلعيد هذا الصيف

عاجل| غدًا البترول تبت في مناقصة استيراد 2.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لحل أزمة الكهرباء

عاجل.. كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي وزد يقترب من ضمه

حرب بين الهلال والنصر لخطف صفقة الـ 100 مليون إسترليني

بمساعدة اليونايتد.. برشلونة يقترب من توقيع ذهبي