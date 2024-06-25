عاجل| غدًا البترول تبت في مناقصة استيراد 2.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لحل أزمة الكهرباء

قال مصدر مطلع على مناقصة وزارة البترول لشراء كميات من الغاز الطبيعي، إن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام تلقي عروض المناقصة من قبل الشركات التى ترغب في المشاركة بها، على أن تبدأ في البت في طلبات العروض المقدمة ودراستها بداية من غدا 26 يونيو.

وأوضح المصدر، أن مصر طلبت في المناقصة توريد 17 شحنة بحجم 150 ألف متر مكعب لكل واحدة منهم ليصل إجمالي حجم الشحنات إلى 2.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، على أن يتم توريد 12 شحنة منهم مباشرة إلى السوق المصري عبر سفينة التغويز والتخزين العائمة من شركة هوج جاليون الأسترالية المستقرة بميناء السخنة بالبحر الأحمر، بينما باقي الشحنات سيتم استيرادهم عبر خطوط الغاز مع الأردن.

وكانت وكالة رويترز للأنباء كشفت عن طرح مصر أكبر مناقصة لاستيراد الغاز الطبيعي بعد سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى أن المناقصة تضمن سدادا مؤجلا لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهو ما سوف يرفع العلاوة التى ستدفعها مصر لتشجيع الشركات على المشاركة بالمناقصة.

وتوقع المصدر، أن تساهم تلك المناقصة في معالجة النقص في كميات الغاز الطبيعي التى يتم توريدها لمحطات الكهرباء وعدد من المصانع.