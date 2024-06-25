انخفاض أسعار الذهب عالميًا واستقرارها محليًا

استهل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 تداولاته في بورصة الذهب العالمية بانخفاض ملحوظ، حيث سجلت أونصة الذهب قيمة 2325 دولارًا، وذلك بفعل وصول سعر الدولار العالمي لأعلى مستوى له في شهرين، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

أسعار الذهب في مصر

محليًا، افتتح سعر الذهب اليوم في مصر على استقرار ملحوظ في سعر الذهب عيار 21، وذلك بعد ارتفاعه بنحو 25 جنيهًا أمس، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشعبة الذهب والجواهرجية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 عند آخر ارتفاع له بقيمة 28 جنيهًا، مسجلًا:

- سعر البيع: 3617 جنيهًا

- سعر الشراء: 3594 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 عند آخر ارتفاع له بقيمة 25 جنيهًا، مسجلًا:

- سعر البيع: 3165 جنيهًا (وبالمصنعية 3265 جنيهًا)

- سعر الشراء: 3145 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 عند آخر ارتفاع له بقيمة 21 جنيهًا، مسجلًا:

- سعر البيع: 2712 جنيهًا

- سعر الشراء: 2695 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب عند آخر ارتفاع له بقيمة 200 جنيه، مسجلًا:

- سعر البيع: 25320 جنيهًا

- سعر الشراء: 25160 جنيهًا