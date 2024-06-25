انتعاش سوق الأجهزة الكهربائية مع دخول فصل الصيف

صرح وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، بأن سوق الأجهزة والأدوات الكهربائية يشهد انتعاشًا كبيرًا في حركة البيع والشراء، موضحًا أن عمليات الشراء زادت بشكل ملحوظ على المراوح والتكييفات مع دخول موسم الصيف.

زيادة إقبال المستهلكين على شراء أجهزة التهوية والتكييف

أشار أبو سمرة إلى أن موجة الحرارة الشديدة التي تتعرض لها مصر ساهمت في زيادة إقبال المستهلكين على شراء أجهزة التهوية والتكييف، حيث أصبح الحصول على تكييف أو مروحة أحد أهم الأولويات للتخفيف من حدة الحرارة.

وأضاف أن وفرة الأجهزة الكهربائية المتاحة في السوق جاءت بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة، التي سمحت بدخول كميات كبيرة من المنتجات والمواد الخام الداخلة في التصنيع إلى مصر، مما أسهم في زيادة الإنتاج.

أسعار المراوح والتكييفات في فصل الصيف 2024

أكد أبو سمرة أن أسعار المراوح والتكييفات تختلف حسب الحجم والماركة. أسعار مراوح السقف والعمود تتراوح بين 750 و2000 جنيه، بينما تبدأ أسعار مروحة الحائط من 600 إلى 1800 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار التكييفات، فقد أوضح أبو سمرة أن أسعار تكييفات الـ1.5 حصان "البارد فقط" تبدأ من 17 إلى 23 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار التكييفات "الانفرتر" بين 23 و27 ألف جنيه.

وأضاف أن أسعار التكييفات الـ2.25 حصان "البارد فقط" تتراوح بين 27 و33 ألف جنيه، و"الإنفرتر" من 33 إلى 37 ألف جنيه. كما تتراوح أسعار التكييفات الـ3 حصان بين 37 و43 ألف جنيه، في حين تتراوح أسعار "الإنفرتر" ما بين 43 و49 ألف جنيه.