تحت أشعة الشمس، تمكن لاعبو المنتخب الألماني، من قضاء اليوم الثلاثاء مع عائلاتهم في مقر إقامة المانشافت ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، في هرتسوجن آوراخ، بعدما تصدرت ألمانيا المجموعة الأولى بالبطولة.

يوم ترفيهي للاعبي ألمانيا مع عائلاتهم

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه تم تنظيم تدريب رياضي تطوعي.

ويتعين على العائلات أن ترحل مساء اليوم وبعد ذلك سينتقل تركيز اللاعبين على أول مباراة في الأدوار الاقصائية.

وسيكون إلكاي جوندوجان قائد الفريق، وزملاؤه، قادرين على مشاهدة مباراة إنجلترا وسلوفينيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، ومباراة الدنمارك وصربيا على الشاشة العملاقة في مركز تدريبات الفريق.

ومازال بإمكان المنتخبات الأربعة من هذه المجموعة إنهاء هذا الدور في المركز الثاني، ومواجهة المنتخب الألماني في دور الـ16 يوم السبت المقبل بدورتموند.

وتغلب المنتخب الألماني على نظيره الإسكتلندي (5-1)، ثم فاز على المنتخب المجري (2-0) قبل أن يتعادل مع المنتخب السويسري (1-1) في ختام مباريات المجموعة الأولى.