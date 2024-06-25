إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء وإشغالات بمدن العاشر والشروق و6 أكتوبر وبني سويف والمنيا الجديدتين

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، والشروق، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، أسفرت عن إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء وإشغالات وظواهر عشوائية بمناطق مختلفة بتلك المدن.



صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا استمرار الحملات المتنوعة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لمنع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظاهر الحضارية لتلك المدن، وأن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بمنع المخالفات، وهذه مسئوليتهم المباشرة.



وفي هذا الإطار، أكد المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار الحملات بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق لإزالة المخالفات والتعديات، موضحًا أنه تم تنفيذ أعمال إزالة بقطع أراضِ سكنية بالحى التاسع، بجانب رفع الإشغالات وغلق وتشميع المحال المخالفة، والتعديات أمام القطع السكنية المخالفة.



وأضاف المهندس علاء عبداللاه، أنه تم إزالة مخالفات بناء بـ3 قطع أراض بالحى العاشر، منطقة ابنى بيتك، وذلك للشروع فى زيادة النسب البنائية بالقطع، كما تم تنفيذ إزالة بالقطعة رقم 408 بالحى الـ14، وذلك للشروع فى زيادة النسب البنائية للقطعة، وتنفيذ 25 إزالة فورية ورفع كافة إشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية بالمدينة.



وخلال جولة تفقدية للمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، لمتابعة رفع كفاءة المسطحات الخضراء بكل من المجاورتين ( أ، ب)، وإسكان الشباب 63م " حجر الأساس "، تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ3 مخالفات متنوعة.



وأضاف المهندس محمد السيد عبدالمقصود، أن المخالفات تمثلت في رفع إشغالات باعة جائلين، ومخالفة بوحدة سكنية لاستخدامها كمخزن لأحد المحال، ومخالفة أخرى بالتعدى على منور العمارة بمنطقة إسكان الشباب 63مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على الإشغالات وإخلاء المناطق المتعدى عليها، مؤكدًا استمرار الحملات حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.



وقال المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، قام بشن حملة لإيقاف وإزالة أعمال البناء المخالفة ببعض قطع الأراضي بالمدينة.



وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر، أن الحملة أسفرت عن إيقاف الشروع في البناء لقطعة الأرض رقم ١٥ قطاع ز بمنطقة ابنى بيتك 1 بالمدينة، وتم التحفظ على الونش والأخشاب المُعدة للاستخدام في المخالفة.



وأشار رئيس جهاز بني سويف الجديدة، إلى أنه تمت الإزالة للمباني المخالفة بالردود الخلفي للقطعة رقم 4 قطاع بمنطقة ابنى بيتك 1 بالمدينة، كما تم إزالة تندة أمامية وأخرى خلفية بقطعة الأرض رقم ٢٨٦ قطاع د بمنطقة ابنى بيتك 1 بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.



وقال المهندس أحمد مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع الشرطة قام بتنفيذ حملة إزالة إشغالات استهدفت حالة تعد بالممشي السياحي بالحي الخامس، وتم تنفيذ قرار إزالة بالممشي وتم رفع الإشغالات.



وأعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن حملات المتابعة والرصد للمخالفات أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٢٣٠ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، وإزالة شدة خشبية للقطعة رقم ١٢٢٩ منطقة ٢٠٠٠ قطعة.

