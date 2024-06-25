جامعة مصر للمعلوماتية تعقد يوم تعريفي الثلاثاء المقبل

تنظم جامعة مصر للمعلوماتية يوم تعريفي الثلاثاء المقبل الموافق 2 يوليو بالحرم الجامعي في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستهدف اليوم الطلاب من حاملي شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الأجنبية، المهتمين بالتسجيل في فصل الدراسي لخريف 2024. ويهدف اليوم إلى تعريف الطلاب ببرامج الشهادات المزدوجة التي تقدمها الجامعة واستكشاف مباني الجامعة المجهزة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى توفير الفرصة للمشاركين للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس للإجابة على استفساراتهم وتقديم رُؤى حول البرامج الأكاديمية. توفر الجامعة خدمة الانتقال المجاني من أماكن مختلفة في القاهرة والجيزة للحضور.