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بتعليمات ملكية سامية.. المغرب يطلق عملية إنسانية لتوجيه مساعدات طبية للفلسطينيين بغزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعطى الملك محمد السادس، ملك دولة المغرب، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.

وتتكون هذه المساعدات، التي أمر بها الملك، من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذلك أدوية أساسية، حيث ستكون هذه المواد الطبية موجهة للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية فقد تكفل الملك محمد السادس بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص.
وسيتم إيصال المساعدات المغربية عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، بتعليمات من الملك محمد السادس، في شهر رمضان الأخير.
وتأتي هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.

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