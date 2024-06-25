ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.. تعرف علي الأسباب

أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أزمة احتجاز نحو 13 ألف سيارة في الموانئ المصرية ستستمر لفترة من الوقت، مما سيؤثر سلبًا على سوق السيارات في مصر، ويتسبب في ارتفاع أسعارها مرة أخرى بعد الانخفاض الذي شهدته مؤخرًا.

وأشار أبوالمجد إلى أن احتجاز هذا العدد الكبير من السيارات في الموانئ دون الإفراج عنها يشكل ضغطًا كبيرًا على تجارة السيارات في مصر. وبيّن أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل بنسبة تتراوح بين 5% و10%، متوقعًا مزيدًا من الارتفاعات في ظل استمرار الأزمة.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات أن ارتفاع الأسعار لن يقتصر على السيارات الجديدة فقط، بل سيشمل أيضًا السيارات المستعملة، مما يعيد ظاهرة "الأوفر برايس" إلى السوق من جديد.

وناشد أبوالمجد المسؤولين بضرورة العمل على حل الأزمات التي تواجه تجار السيارات، مؤكدًا أن الأزمات الحالية تنعكس سلبًا على المواطن بشكل مباشر.