مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024: تفاصيل وبث مباشر

يخوض منتخب فرنسا اليوم مباراة الجولة الثالثة في بطولة أمم أوروبا 2024 ضد منتخب بولندا. فيما يلي نستعرض تفاصيل المباراة بما في ذلك أحداثها، موعدها، القنوات الناقلة، والتشكيلات الرسمية.

أحداث المباراة

**الشوط الأول:**

- **ق 1**: انطلاق المباراة.

- **ق 6**: مايك ماينان يتصدى لتصويبة قوية.

- **ق 11**: تسديدة قوية من ثيو هيرنانديز يحولها حارس بولندا لركلة ركنية.

- **ق 14**: ركلة ركنية للمنتخب البولندي.

- **ق 15**: التعادل السلبي يسيطر بعد ربع ساعة.

- **ق 23**: ركلة ركنية للمنتخب البولندي.

- **ق 24**: بطاقة صفراء لنيكولا زاليفسكي.

- **ق 26**: ركلة ركنية للمنتخب الفرنسي.

- **ق 30**: مرور نصف ساعة والتعادل السلبي مستمر.

- **ق 38**: ركلة ركنية لمنتخب فرنسا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

- **المكان**: ملعب سيجنال إيدونا بارك، ألمانيا.

- **التوقيت**: 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت فرنسا وبولندا، 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

- **القنوات الناقلة**: beIN Sports Max 1.

تردد قناة beIN Sports Max 1 على النايل سات

- **التردد**: 12604

- **معدل الترميز**: 27500

المعلق الرياضي

- معلق المباراة: علي سعيد الكعبي.

التشكيلات الرسمية

**تشكيل فرنسا:**

- **حراسة المرمى**: ماينان.

- **خط الدفاع**: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، هيرنانديز.

- **خط الوسط**: ديمبلي، كانتي، تشواميني، رابيو.

- **خط الهجوم**: جريزمان، تورام.

**تشكيل بولندا:**

- **حراسة المرمى**: تشيزني.

- **خط الدفاع**: بدناريك، دافيدوفيتش، كيويور.

- **خط الوسط**: فرانكوفسكي، سليز، بيوتروفسكي، مودر، زاليفسكي.

- **خط الهجوم**: زيلينسكي، بوكسا.

ترتيب مجموعة فرنسا

- **هولندا**: 4 نقاط

- **فرنسا**: 4 نقاط

- **النمسا**: 3 نقاط

- **بولندا**: دون نقاط

مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024

- **المجموعة الأولى**: ألمانيا، إسكتلندا، سويسرا، المجر.

- **المجموعة الثانية**: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

- **المجموعة الثالثة**: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

- **المجموعة الرابعة**: هولندا، بولندا، النمسا، فرنسا.

- **المجموعة الخامسة**: بلجيكا، أوكرانيا، سلوفاكيا، رومانيا.

- **المجموعة السادسة**: تركيا، جورجيا، البرتغال، جمهورية التشيك.

جدول مواعيد مباريات يورو 2024

**الثلاثاء 25 يونيو:**

- **7 مساءً**: هولندا vs النمسا (برلين).

- **7 مساءً**: فرنسا vs بولندا (دورتموند).

- **10 مساءً**: إنجلترا vs سلوفينيا (كولن).

- **10 مساءً**: الدنمارك vs صربيا (ميونيخ).

**الأربعاء 26 يونيو:**

- **7 مساءً**: سلوفاكيا vs رومانيا (فرانكفورت).

- **7 مساءً**: أوكرانيا vs بلجيكا (شتوتجارت).

- **10 مساءً**: جورجيا vs البرتغال (جيلزنكيرشن).

- **10 مساءً**: تشيكيا vs تركيا (هامبورج).

**ثمن النهائي:**

- **السبت 29 يونيو**: مباريات في برلين ودورتموند.

- **الأحد 30 يونيو**: مباريات في جيلزنكيرشن وكولن.

- **الإثنين 1 يوليو**: مباريات في دوسلدورف وفرانكفورت.

- **الثلاثاء 2 يوليو**: مباريات في ميونيخ ولايبزيج.

**ربع النهائي**:

- **الجمعة 5 يوليو**: مباريات في شتوتجارت وهامبورج.

- **السبت 6 يوليو**: مباريات في دوسلدورف وبرلين.

**نصف النهائي**:

- **الثلاثاء 9 يوليو**: مباراة في ميونيخ.

- **الأربعاء 10 يوليو**: مباراة في دورتموند.

النهائي

- الأحد 14 يوليو: المباراة النهائية في برلين.