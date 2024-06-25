"هتنتهي الأسبوع القبل".. رئيس الوزراء يعتذر للمواطنين عن زيادة ساعات قطع الكهرباء

رئيس الوزراء يعتذر
رئيس الوزراء يعتذر للمواطنين عن زيادة ساعات قطع الكهرباء

رئيس الوزراء يعتذر للمواطنين عن زيادة ساعات قطع الكهرباء.. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية، مع تقديم اعتذار صريح لكافة المواطنين على هذه الأزمة. 

"هتنتهي الأسبوع القبل".. رئيس الوزراء يعتذر للمواطنين عن زيادة ساعات قطع الكهرباء

رئيس مجلس الوزراء يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء في مصر

وأوضح رئيس الوزراء  أن الدولة تسعى جاهدة لإنهاء الأزمة بشكل كامل بحلول نهاية عام 2024، حيث أكد أن تخفيف الأحمال سيقتصر على ساعتين فقط يوميًا.

وأشار إلى أن الحكومة تلقت شكاوى واستغاثات من جميع الفئات، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض وطلاب الثانوية العامة، مبينًا أن زيادة درجات الحرارة هي السبب الرئيسي وراء انقطاع التيار الكهربائي في الفترة الأخيرة.

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ننشر خطة رئيس الوزراء لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

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"خارج عن إرادتنا".. متحدث الحكومة يكشف سر أزمة الكهرباء والاتجاه لتخفيف الأحمال

نقص الغاز سبب في أزمة انقطاع الكهرباء

وكشف "مدبولي" أن نقص حجم الغاز نتيجة خروج أحد حقول شبكة الطاقة الإقليمية عن الخدمة، أجبر الحكومة على زيادة فترة انقطاع الكهرباء مؤقتًا.

وأكد أن مصر تعرضت لثلاث موجات حارة خلال الشهر الجاري، منها موجة خلال إجازة عيد الأضحى حيث بلغت درجات الحرارة 43 درجة مئوية في بعض المناطق ووصلت إلى 50 درجة مئوية في أسوان. ورغم هذه الظروف، حرصت الحكومة على أن تقتصر فترة تخفيف الأحمال على ساعتين فقط يوميًا.

موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل بجد على تدبير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد على المازوت والغاز الطبيعي، متعهدًا بأن يتم حل أزمة تخفيف الأحمال بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي، لتفادي التأثير السلبي على المواطنين والقطاعات الصناعية والاستثمارية في البلاد.

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