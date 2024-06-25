حالة الطقس ليوم الأربعاء 26 يونيو 2024: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس غدًا الأربعاء 26 يونيو 2024 سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثره بمنخفض الهند الموسمي الذي يصل ذروته خلال شهري يونيو ويوليو.

تفاصيل حالة الطقس غدًا

وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ستصل درجات الحرارة غدًا إلى ذروتها خلال فترات النهار، حيث سيكون الطقس رطبًا على السواحل الشمالية ومائلًا للحرارة خلال ساعات الليل.

من المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، مما يزيد من الإحساس بالحرارة.

تأثير الرطوبة والنشاط الرياحي

يرافق ارتفاع درجات الحرارة غدًا زيادة في نسبة الرطوبة، مع نشاط في الرياح على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال سيناء، وشمال الصعيد.

من المتوقع أن تستمر الرياح حتى يوم الجمعة، مما سيؤثر على الشعور بالحرارة الشديدة.

توقعات الأيام المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.

ستسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 39 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالتعب والحرارة.

التحذيرات

حذرت الهيئة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، ونصحت باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربات الشمس، خاصة في الأيام التي تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

- القاهرة الكبرى: العظمى 39، الصغرى 27

- الوجة البحري ومدن القناة: العظمى 38، الصغرى 26

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33، الصغرى 23

- سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: العظمى 42، الصغرى 31

- شمال الصعيد: العظمى 40، الصغرى 26