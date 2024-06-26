اللقاح هو مستحضر بيولوجي يتم إعطاؤه لإنتاج مناعة ضد أمراض معينة لدى الأشخاص يوقفون الأمراض عن طريق تنشيط نظام الدفاع في الجسم.

الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

جدري الماء، والأنفلونزا، ومرض المكورات الرئوية، والتهاب الكبد أ، والتهاب الكبد ب، وكذلك الخناق، والسعال الديكي، والكزاز، والحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، وداء الكلب، والقوباء المنطقية، والحمى المعوية، ومرض المكورات السحائية، وكوفيد-19 كلها أمثلة على الأمراض التي يمكن أن تكون يمنع استخدام التطعيمات مثل هذه اللقاحات تقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بالعدوى وتوقف انتشارها.

لقاح السرطانات التي يمكن الوقاية منها

سرطان عنق الرحم

سرطان الكبد

سرطان الرأس والرقبة

لماذا يحتاج البالغون للقاح؟

مع التقدم في السن، تنخفض مناعة الجسم (الشيخوخة المناعية) مما يسبب العديد من الالتهابات، والأمراض المصاحبة مثل مرض السكري ستزيد من فرص الإصابة بمزيد من العدوى

قد يفوت بعض الناس لقاحات الطفولة

لقاح للفئات الخاصة

السفر

العاملين في مجال الرعاية الصحية

النساء الحوامل

الطلاب المسافرون إلى الخارج

المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.

ما هي النقاط المهمة التي يجب معرفتها حول تطعيم البالغين

متى يجب أخذ اللقاح؟

ما هي أنواع اللقاح؟

كم عدد جرعات اللقاح؟

طريق إعطاء اللقاح

من يجب أن يأخذ اللقاح

من لا ينبغي أن يأخذ اللقاح (موانع)

ما هي الآثار الجانبية للتطعيم؟

مدة الحماية باللقاح

إن المناعة الناتجة عن تناول لقاح واحد على النحو الموصى به قد تستمر لعدة سنوات ولكنها يمكن أن تستمر مدى الحياة أيضًا اعتمادًا على نوعها وما إذا كانت تتطلب جرعة معززة إضافية أم لا.

وهذا يعني أن بعض اللقاحات توفر درعًا مدى الحياة حتى لو تم تناولها مرة واحدة فقط؛ عادةً ما يحتاج أولئك الذين لا يندرجون ضمن هذه الفئة إلى جرعات معززة دورية للحفاظ على حالة المناعة ضد العدوى.

ومن خلال اتباع جدول التطعيم الموصى به، يمكن للأفراد ضمان حصولهم على أقصى قدر من الفائدة والحماية ضد الأمراض المختلفة.

الفحوصات المطلوبة قبل التطعيم

عندما يتم إعطاء جرعات معززة أو منسية وعند اصطحاب الطلاب إلى الخارج، تكون هناك حاجة أساسية لعيارات الأجسام المضادة لمرض معين.

ومن هذه العيارات يتم تحديد مدى الحالة المناعية للفرد وما إذا كان ينبغي إعطاء المزيد من اللقاحات لمنحه الحماية الكافية.

ما هي الآثار الجانبية التي تظهر بعد التطعيم؟

تسبب اللقاحات أحيانًا مشكلات خفيفة مثل الالتهاب في منطقة الحقن أو استجابات خطيرة/مهددة للحياة، على سبيل المثال، صدمة الحساسية التي تحتاج إلى عناية طبية سريعة.

على أية حال، من المهم جدًا الانتباه والاستجابة السريعة في حالة حدوثها للحفاظ على سلامة الأشخاص عند حصولهم على التطعيم.

هل يمكن أن يصاب الإنسان بالمرض رغم التطعيم؟

لا يوجد لقاح يوفر الحماية بنسبة 100%، ربما يكون ذلك بسبب فشل اللقاح.

فشل اللقاح الأولي، لا يتم تكوين أجسام مضادة كافية

فشل اللقاح الثانوي، يتضاءل خلال فترة من الأجسام المضادة الواقية مع تقدم السن.

ما هو الحد الأدنى لعدد اللقاحات التي يجب إعطاؤها للبالغين؟

انفلونزا المكورات الرئوية

التهاب الكبد ب