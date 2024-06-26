فوائد المشي حافي القدمين على العشب يوميًا لمدة 10 دقائق

إن المشي حافي القدمين على العشب، هو أكثر من مجرد ارتداد للحنين إلى فصول الصيف في مرحلة الطفولة.

وتحمل هذه الممارسة العديد من الفوائد الصحية التي بدأ العلم الحديث في اكتشافها للتو من خلال ربط أجسادنا مباشرة بالأرض، يمكننا الوصول إلى ثروة من الطاقة الطبيعية والخصائص العلاجية.

فيما يلي نظرة فاحصة على السبب الذي يجعل المرء يفكر في قضاء 10 دقائق كل يوم في المشي حافي القدمين على العشب.

يعطي تغيرًا إيجابيًا للطاقة للدماغ

المشي حافي القدمين على العشب يمكن أن يقلل بشكل كبير من التوتر والقلق

وأبرزت دراسة نشرت في مجلة الصحة البيئية والعامة أن الجلوس على الأرض يساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الأساسي في الجسم.

ويمكن أن يكون للإحساس بالعشب البارد الناعم تحت الأقدام تأثير مهدئ، ويعزز الاسترخاء والوضوح العقلي.

وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعيشون في البيئات الحضرية حيث تكون المساحات الخضراء محدودة ويمكن أن تكون مستويات التوتر مرتفعة.

يمكن أن يساعد في الحفاظ على إيقاعات الساعة البيولوجية

تحسين نوعية النوم، حيث تظهر الأبحاث التي أجرتها مجلة الطب البديل والتكميلي أن المشي يمكن أن يعيد إيقاع الكورتيزول اليومي إلى طبيعته، مما قد يساعدنا على النوم بشكل أسرع والاستمتاع بنوم جيد فترة الليل.

يوفر دفعة للمناعة

المشي حافي القدمين على العشب قد يعزز أيضًا جهاز المناعة لدينا وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا أن المشي يساعد على تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة المناعة.

ويمكن أن يساعد اتصال الجسم بالمجال الكهربائي الطبيعي للأرض في تحييد الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا والالتهابات.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية قوية، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض بشكل أكثر فعالية.

مسكن طبيعي للآلام

إذا كان شخص ما يعاني من ألم مزمن أو التهاب، فإن المشي حافي القدمين على العشب قد يوفر بعض الراحة.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة أبحاث الالتهاب، تبين أن التأريض يقلل الألم والالتهابات في الجسم

ويشير الباحثون إلى أن إلكترونات الأرض يمكن أن تعمل كمضادات للأكسدة، وتحييد الجذور الحرة الضارة التي تسبب الألم والتورم يمكن أن تكون هذه الممارسة البسيطة إضافة قيمة لاستراتيجية إدارة الألم لدينا.

له تأثيرات صديقة للقلب

تم ربط رياضة المشي بالتحسينات في صحة القلب والأوعية الدموية أيضًا

ووجدت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي أن المشي حافي القدمين على العشب يمكن أن يحسن تقلب معدل ضربات القلب، وهو مؤشر رئيسي لصحة القلب والأوعية الدموية.

المشي حافي القدمين على العشب يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، قد تساعد الطاقة الطبيعية للأرض في تنظيم الجهاز العصبي اللاإرادي، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة القلب.

كما أنه يساعد على تحسين التوازن والوضعية

المشي حافي القدمين على العشب يعزز أيضًا التوازن والوضعية بشكل أفضل يحفز السطح غير المستوي للعشب أعصاب القدمين، مما يعزز الحس العميق – قدرة الجسم على استشعار موقعه في الفضاء.

وفقًا للمجلس الأمريكي للتمارين الرياضية، فإن المشي حافي القدمين يمكن أن يساعد في تقوية العضلات الصغيرة في القدمين وأسفل الساقين، مما يؤدي إلى تحسين الاستقرار وتقليل خطر السقوط، خاصة عند كبار السن.

كيفية المشي حافي القدمين بأمان على العشب

في حين أن فوائد المشي حافي القدمين على العشب كبيرة، فمن المهم اتخاذ بعض الاحتياطات لضمان أن تكون تجربتنا آمنة وممتعة:

التحقق من وجود مخاطر: تأكد من أن المنطقة خالية من الأشياء الحادة مثل الزجاج أو الصخور أو الحطام الذي قد يصيب أقدامنا.

تجنب المناطق الملوثة: المشي في المناطق التي تكون فيها العشب خالية من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية لتجنب التعرض للسموم.

كن حذرًا من الحساسية: إذا كان شخص ما يعاني من حساسية العشب، فكن حذرًا وفكر في بدائل المشي الأخرى مثل المشي على الرمال.

البدء ببطء: إذا لم يكن الشخص معتادًا على المشي حافي القدمين، فابدأ بجلسات قصيرة وقم بزيادة الوقت تدريجيًا لتجنب إجهاد القدم.

مراقبة صحة القدم: انتبه لأي جروح أو تقرحات في القدمين وحافظ على نظافتها لمنع الالتهابات.

كن حذرًا أيضًا أو تجنب تمامًا المشي حافي القدمين على العشب الرطب، لأنه قد يؤدي إلى جروح طفيفة.