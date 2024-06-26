تعمل هرمونات الغدة الدرقية في الجسم على تنظيم معدل الأيض ومستويات الطاقة، حيث إن هرمونات الغدة الدرقية هي منظمات التمثيل الغذائي

تنظم هرمونات الغدة الدرقية

وتقوم هرمونات الغدة الدرقية بتنظيم عملية التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة والنمو والتطور بشكل عام.

أطعمة لمنع تأثير التوتر على الغدة الدرقية

يمكن أن يؤثر التوتر المزمن على وظيفة الغدة الدرقية، لذا قم بدمج ممارسات تقليل التوتر في روتينك.

ولمنع ذلك هناك بعض الأطعمة، حيث يجب تناول الأطعمة الغنية باليود مثل الأعشاب البحرية والأسماك ومنتجات الألبان والملح المعالج باليود.

وقم بتضمين الأطعمة الغنية بالسيلينيوم مثل الجوز البرازيلي والأطعمة الغنية بالزنك مثل بذور اليقطين في نظامك الغذائي.

وقلل من تناول الأطعمة المولدة للغدة الدرقية مثل الصويا والخضروات الصليبية إذا كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية، أو قم بطهيها لتقليل آثارها.