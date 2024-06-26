السيروتونين هو هرمون السعادة، حيث إن السيروتونين هو عبارة عن ناقل عصبي يساهم في الشعور بالرفاهية والسعادة وترتبط المستويات المنخفضة بالاكتئاب والقلق.

اطعمة لتحقيق هرمون السعادة

ووفقا لخبراء الصحة يجب تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يعد بمثابة مقدمة للسيروتونين تشمل الأمثلة الديك الرومي والبيض والجبن والمكسرات والبذور.

هذا ما يجب فعله لزيادة مستويات هرمون السعادة بالجسم

التعرض المنتظم لأشعة الشمس يساعد على زيادة مستويات السيروتونين اهدف إلى التعرض لأشعة الشمس لمدة 20-30 دقيقة على الأقل يوميًا.

النشاط البدني المنتظم، وخاصة التمارين الرياضية مثل الجري أو ركوب الدراجات، يعزز إنتاج السيروتونين.

يمكن لممارسات مثل التأمل واليوجا والتنفس العميق أن تعزز مستويات السيروتونين عن طريق تقليل التوتر.