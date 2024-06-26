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هذه الأطعمة تعزز هرمون الدوبامين لديك.. منهم «الفاصوليا»

الفجر الطبي
بوابة الفجر

يجب تحقيق التوازن بين الهرمونات في الجسم من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم الكافي، وإدارة التوتر، والتفاعلات الاجتماعية الإيجابية أمر ضروري للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية المثلى.

وفيما يلي، إليكم تفاصيل حول تحفيز هرمون الدوبامين وهو يكون ضوري للتحفيز والتركيز والمتعة، كما يمكن أن تؤدي الاختلالات إلى انخفاض الحافز والتعب وتقلب المزاج.

هذه الأطعمة تعزز هرمون الدوبامين لديك

وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التيروزين، مثل اللوز والموز والأفوكادو والبيض والفاصوليا والأسماك والدجاج.

نصائح لتعزيز هرمون الدوبامين

ممارسة النشاط البدني يزيد من مستويات الدوبامين. 

دمج كل من التمارين الهوائية وتمارين القوة 

ضمان النوم الكافي والجيد للمساعدة في تنظيم إنتاج الدوبامين.

يؤدي تحديد الأهداف الصغيرة وتحقيقها إلى إطلاق الدوبامين، مما يعزز السلوك الإيجابي والتحفيز.

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