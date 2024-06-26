هرمون النمو يتم إفرازه من الغدة النخامية حيث إنه يعتبر المسؤول عن نمو، حيث يحدث تكاثر وتجديد في خلايا الجسم في مرحلة الطفولة.

وهرمون النمو يعمل على المحافظة على سلامة نمو الأنسجة والأعضاء على مدار المراحل العمرية المختلفة واسمه سوماتوتروبين.

نصائح لتعزيز هرمون النمو.. هرمون الاصلاح والتجديد

هرمون النمو ضروري للنمو وإصلاح الخلايا والتمثيل الغذائي، والانخراط في التدريبات عالية الكثافة لتحفيز إنتاج هرمون النمو.

تأكد من النوم العميق والجيد حيث يتم إطلاق هرمون النمو بشكل أساسي أثناء النوم.

قم بتضمين كمية كافية من البروتين في نظامك الغذائي وتجنب الأطعمة الغنية بالسكر التي يمكن أن تمنع إطلاق هرمون النمو.

تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات هرمون النمو.