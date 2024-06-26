" target="_blank"> ads

الاتحاد الأوروبي يعتزم بيع سندات بقيمة 65 مليار يورو خلال النصف الثاني

الاقتصاد
بوابة الفجر

يعتزم الاتحاد الأوروبي بيع سندات بقيمة 65 مليار يورو ( 69.7 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يقل عن إجمالي طروحات السندات خلال النصف الأول من العام وكان 75 مليار يورو، لكنه أعلى من إجمالي طروحات سندات الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الماضي البالغ 73 مليار يورو.

 

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن السندات ستكون قصيرة الأجل، وستجمع بين السندات التقليدية والسندات الخضراء، التي تستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات صديقة للبيئة.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من مدرب إنجلترا عقب قذفه بالأكواب الفارغة

مياه أسيوط تعقد الاجتماع الدورى للإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه

عاجل.. موعد انتهاء تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في مصر

50 مليون جنيه.. أحمد فتحي يكشف خطة الزمالك لخطفه من الأهلي وموقف الخطيب

تحرك عاجل من الشباب والرياضة بعد اختناق 11 طفلًا داخل حمام سباحة بالدقهلية

مسيّرة إسرائيلية تستهدف خط خدمات الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في بلدة الطيبة جنوبي لبنان

وزير النقل: لن يتم استيراد الأتوبيسات والميني باص من الخارج

البنوك ترفع حدود بطاقات الائتمان خارج مصر: استقرار وتحسن في السوق المصرفية