الاتحاد الأوروبي يعتزم بيع سندات بقيمة 65 مليار يورو خلال النصف الثاني

يعتزم الاتحاد الأوروبي بيع سندات بقيمة 65 مليار يورو ( 69.7 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يقل عن إجمالي طروحات السندات خلال النصف الأول من العام وكان 75 مليار يورو، لكنه أعلى من إجمالي طروحات سندات الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الماضي البالغ 73 مليار يورو.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن السندات ستكون قصيرة الأجل، وستجمع بين السندات التقليدية والسندات الخضراء، التي تستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات صديقة للبيئة.