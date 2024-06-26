كوريا الجنوبية: ارتفاع ثقة المستهلكين لأعلى مستوى خلال 4 أشهر

ارتفعت ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى لها خلال 4 أشهر في يونيو، مع استمرار تعافي الصادرات، واعتدال التضخم.

وبلغ المؤشر المركب لمعنويات المستهلكين، حسب وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، 100.9 نقطة هذا الشهر، مرتفعًا من 98.4 نقطة في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ فبراير الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.7% على أساس سنوي الشهر الماضي؛ مقارنة بارتفاعه بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الشهر السابق، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يتباطأ فيه نمو الأسعار وتظل نسبته أقل من 3%.

كان البنك المركزي في كوريا الجنوبية قد قام بتجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5% الشهر الماضي، وسط ارتفاع التضخم والتوقعات بتحقيق نمو اقتصادي أسرع من المتوقع سابقا لهذا العام، وذلك بعد أن رفع البنك سعر الفائدة 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.