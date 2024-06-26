عاجل:- ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 ارتفاعها في جميع الأعيرة خلال بداية تعاملات الصاغة، حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيهًا وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- سعر الذهب عيار 24: سجل 3612 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21: سجل 3165 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18: سجل 2712 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 25320 جنيهًا.

- سعر أوقية الذهب عالميًا: سجل 2325 دولارًا.

سعر مصنعية الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية في مصر من محل لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، وذلك بناءً على نوع عيار الذهب والمحل التجاري، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر لآخر.

لحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه إلى سعر جرام الذهب المعلن.

تختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد عن 150 جنيهًا.