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استقرار أسعار حديد عز واستمرار ارتفاع أسعار الحديد في مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقر سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 بالأسواق عند آخر ارتفاع له بقيمة 695 جنيهًا للطن الواحد، بينما استقرت أسعار الحديد في الشركات الأخرى عند مستوياتها المسجلة خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الحديد اليوم

في ظل التحديات الاقتصادية وزيادة التضخم بوتيرة متسارعة، يتجه المهتمون وأصحاب العقارات والتجار لرصد أسعار مواد البناء في مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة المشاريع العقارية ومستقبل السوق. 

نقدم لكم فيما يلي أسعار الحديد اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 وسعر طن الأسمنت وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- سعر حديد عز اليوم: استقر عند 41546 جنيهًا للطن، بارتفاع بلغ 695 جنيهًا للطن.
- سعر طن الحديد الاستثماري: سجل اليوم 4219 جنيهًا، بارتفاع قدره 1538 جنيهًا.

أسعار الحديد في الشركات الأخرى

- السويس: 41،000 جنيه
- مصر ستيل: 40،500 جنيه
- بشاي: 41،000 جنيه
- الجارحي: 41،500 جنيه

 أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024

بلغ سعر طن الأسمنت 2187 جنيهًا للطن بالأسواق، بانخفاض قدره 26 جنيهًا للطن.

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