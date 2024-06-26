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استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد ارتفاع سعر الدولار في 6 بنوك بنهاية تعاملات أمس، بينما هبط في 3 بنوك أخرى.

 نرصد آخر تحديث لسعر الدولار الرسمي أمام الجنيه وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

- البنك الأهلي المصري: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
- بنك مصر: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
- بنك القاهرة: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
- البنك التجاري الدولي: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
- بنك البركة: 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
- بنك قناة السويس: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.


- بنك الإسكندرية: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

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