استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد ارتفاع سعر الدولار في 6 بنوك بنهاية تعاملات أمس، بينما هبط في 3 بنوك أخرى.

نرصد آخر تحديث لسعر الدولار الرسمي أمام الجنيه وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

- البنك الأهلي المصري: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

- بنك مصر: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

- بنك القاهرة: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

- البنك التجاري الدولي: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

- بنك البركة: 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

- بنك قناة السويس: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

- بنك كريدي أجريكول: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.



- بنك الإسكندرية: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

- مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.