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موعد مباراة الأرجنتين القادمة في كوبا أمريكا عقب الفوز على تشيلي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الأرجنتين
الأرجنتين

تمكن منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، من خطف فوز قاتل في شباك منتخب تشيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس كوبا أمريكا.

موعد مباراة الأرجنتين القادمة في كوبا أمريكا

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ويستعد المنتخب الأرجنتيني، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب بيرو، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا.

وستنطلق صافرة مباراة منتخب الأرجنتين مع نظيره بيرو، يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو، وذلك في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة فجرا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد بيرو في كأس كوبا أمريكا

Sport TV2 Portugal
Caracol Nacional TV
Premier Sports 1 HD
L'Equipe TV
IRIB Varzesh
Sportdigital
Canal + Sport 1 Afrique
Varzish Sport HD
V Sport Premium HD
Vamos HD#
V sport 1 HD Norge
Sportitalia
Football HD tjk
Max Sport 3 HD
Arena Sport 1 HD Montenegro
Arena 4 HD Hungary
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
QQ Sports Live
RTVS Sport
 

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