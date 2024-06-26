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ما لا تعرفه عن الكورتيزول.. هرمون التوتر

الفجر الطبي
التوتر
التوتر

الكورتيزول هو هرمون الستيرويد الذي تقوم الغدد الكظرية عند تعرضها لشيء يراه في الجسم كنوع من التهديد، فيما يتم إطلاق مادةٍ كيميائيةٍ تعرف باسم (هرمون قشر الكظر) في الدماغ، حيث تفرز الغدد الكظرية الكورتيزول والأدرينالين.

الكورتيزول: هرمون التوتر

يدير الكورتيزول مستويات التوتر، والكورتيزول ضروري لإدارة التوتر ولكن يجب الحفاظ عليه في حالة توازن يمكن أن تؤدي المستويات العالية المزمنة إلى مشاكل صحية مختلفة.

كما أنه يجب القيام ببعد التمارين حيث تساعد التمارين المعتدلة المنتظمة على توازن مستويات الكورتيزول، كما يجب ممارسة تمارين التنفس العميق والتأمل واسترخاء العضلات التدريجي يمكن أن تقلل من الكورتيزول، فضلا عن إعطاء الأولوية للنظافة الجيدة للنوم لضمان النوم الجيد وتجنب الإفراط في الكافيين والسكر، وتناول نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة الكاملة.

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