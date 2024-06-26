يمكن أن يكون لأورام الدماغ مجموعة متنوعة من الأعراض البصرية، اعتمادًا على موقعها وحجمها ومعدل نموها.

وتحدث هذه الأعراض لأن الورم يمكن أن يمارس ضغطًا على مناطق معينة من الدماغ مسؤولة عن الرؤية أو يعيق الوظيفة الطبيعية لهذه المناط فيما يلي بعض الأعراض البصرية الشائعة المرتبطة بأورام المخ:

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها

أحد الاضطرابات البصرية الأكثر شيوعًا التي تسببها أورام المخ هو عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها (شفع).

والأورام التي تؤثر على الأعصاب القحفية، وخاصة الأعصاب المحركة للعين، أو الأعصاب البكرية، أو المبعدة، يمكن أن تتداخل مع العضلات التي تتحكم في حركة العين، مما يؤدي إلى اختلال المحاذاة ويؤدي إلى الرؤية المزدوجة.

فقدان البصر

يمكن أن يسبب ورم الدماغ فقدانًا جزئيًا أو كليًا للرؤية، اعتمادًا على موقعه يمكن للأورام القريبة من العصب البصري (الورم الدبقي البصري) أن تلحق الضرر المباشر بالعصب، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأورام الموجودة في الفص القذالي، وهي منطقة الدماغ المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية، إلى عجز في الرؤية.

ويمكن أن يكون لأورام الدماغ مجموعة متنوعة من الأعراض البصرية، اعتمادًا على موقعها وحجمها ومعدل نموها.

تحدث هذه الأعراض لأن الورم يمكن أن يمارس ضغطًا على مناطق معينة من الدماغ مسؤولة عن الرؤية أو يعيق الوظيفة الطبيعية لهذه المناطق.

فيما يلي بعض الأعراض البصرية الشائعة المرتبطة بأورام المخ:

فقدان المجال البصري

وفقًا للدكتور نيمش باتيل، جراح أعصاب أول، مستشفى بهايل أمين العام، فادودارا، “قد يعاني المرضى الذين يعانون من أورام المخ من فقدان الرؤية المحيطية أو البقع العمياء (الأورام العتمية).

غالبًا ما يرتبط هذا العرض بالأورام الموجودة في الغدة النخامية أو حولها، والتي يمكن أن تضغط على التصالب البصري، مما يؤدي إلى عمى نصفي صدغي (فقدان الرؤية في النصف الخارجي من كلتا العينين).

التشوهات البصرية والهلوسة

يمكن أن تسبب أورام الدماغ في الفص الصدغي أو القذالي تشوهات بصرية، مثل رؤية الخطوط المتموجة أو الأضواء المتلألئة.

في بعض الحالات، قد يعاني المرضى من الهلوسة البصرية، أو إدراك أشياء أو أشكال أو حركات غير موجودة في الواقع.

وذمة حليمة العصب البصري

الوذمة الحليمية هي تورم القرص البصري بسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة يمكن ملاحظة هذه الحالة أثناء فحص العين وقد تسبب اضطرابات بصرية عابرة مثل نوبات قصيرة من فقدان الرؤية أو عدم وضوح الرؤية أو رؤية الأضواء الخافتة.

من الضروري طلب العناية الطبية إذا كنت تعاني من أعراض بصرية مستمرة أو غير مفسرة، حيث أن التشخيص المبكر وعلاج أورام المخ يمكن أن يحسن النتائج بشكل كبير.

يعد فحص العين الشامل، إلى جانب دراسات التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية، ضروريًا لاكتشاف وتقييم أورام المخ وتأثيرها على الوظيفة البصرية.