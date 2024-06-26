هل اكتمال القمر يؤثر على الصحة؟.. هذا ما يحدث

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة السائدة حول كيفية تأثير البدر على كل شيء بدءًا من جودة النوم وحتى الصحة العقلية والقلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، لم يتم إثبات سوى عدد قليل منها في الدراسات لفترة طويلة، أرجع الأطباء والفلاسفة التغيرات السلوكية إلى جاذبية القمر.

ويشير مصطلح "التأثير القمري" إلى مفهوم أن الصحة والسلوك يتغيران في فترات مختلفة من الدورة القمرية، حيث يقترح البعض أنه يمكن أن يؤثر على أي شيء بدءًا من الصحة الإنجابية وحتى جودة النوم وما بعده.

خلال السبعينيات، اقترح الطبيب النفسي أرنولد ليبر أن القمر يؤثر على "المد والجزر البيولوجية" للجسم ويغير السلوك البشري، مما يؤدي إلى ارتفاع حالات العنف والقتل.

في حين أن العديد من هذه المعتقدات قد فقدت مصداقيتها لاحقًا، فإن احتمال تأثر الناس بدورات القمر ليس مستبعدًا تمامًا، بعض منهم مذكور أدناه:

البدر يؤثر على النوم

قد يكون للقمر المكتمل والمشرق تأثير على نوعية نومك دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة، وينام الناس لفترة أطول ولساعات أقل في الأمسيات التي تسبق اكتمال القمر.

تشير دراسات أخرى إلى أن اكتمال القمر قد يكون مرتبطًا بانخفاض النوم العميق وزيادة تأخير حركة العين السريعة (REM).

يشير زمن كمون النوم إلى الوقت بين وقت النوم ووقت دخول المرحلة الأولى من نوم حركة العين السريعة.

لذا، فإن زيادة الكمون تعني أن الوصول إلى مرحلة نوم حركة العين السريعة يستغرق وقتًا أطول.

تأثير اكتمال القمر على الحالة المزاجية

لقد تطور جسم الإنسان ليتحمل عصور التعرض للسطوع والظلام ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة، فقد أدى ذلك إلى خلق إيقاعات يومية تؤثر على الصحة البدنية والعقلية.

ويمكن أن تتفاقم مشاكل مثل القلق والاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب والفصام خلال مرحلة اكتمال القمر.

وعندما يتغير إيقاع الساعة البيولوجية، يمكن أن يسبب أو يؤدي إلى تفاقم أعراض بعض مشكلات الصحة العقلية.

المزاج الكامل وضغط الدم

في دراسة أجريت عام 2013 على طلاب جامعيين من الذكور، قام الباحثون بالتحقيق في آثار تغيير الدورات القمرية على أنظمة القلب والأوعية الدموية لديهم.

واكتشفوا أن ضغط الدم انخفض بنحو 5 ملم زئبقي خلال مرحلتي القمر الجديد والبدر، أكمل الطلاب أيضًا اختبار الخطوة.

أثناء اكتمال القمر والهلال، انخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم علاوة على ذلك، عادت معدلات ضربات القلب إلى مستوياتها الطبيعية بشكل أسرع أثناء اكتمال القمر والقمر الجديد.

اكتمال القمر ومستويات الطاقة

ومن المرجح أن يؤثر اكتمال القمر على النوم، مما يؤثر بدوره على مستويات الطاقة لدى الإنسان خلال النهار. قبل الإضاءة الاصطناعية، كان البدر يوفر كمية كبيرة من ضوء الليل.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021، خلال معظم تاريخ البشرية، كان الأفراد أكثر نشاطًا في الليل أثناء اكتمال القمر، وربما كانت أنشطتهم ومستويات الطاقة لديهم مرتبطة بمراحل القمر.

اكتمال القمر وولادة الطفل

قد تؤثر مراحل القمر على ولادة الطفل، اكتشف بحث أجري عام 2021 لمجموعة بيانات ضخمة تحتوي على 38.7 مليون ولادة في فرنسا اختلافات طفيفة ولكن مهمة في اتجاهات المواليد المتعلقة بالأطوار القمرية. وتزداد الولادات مع اكتمال القمر تماشيا مع المعتقدات الشعبية.