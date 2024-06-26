" target="_blank"> ads

نجوم من العيار الثقيل على رادار الكرة السعودية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف تقرير إعلامي سعودي أن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب في دوري روشن السعودي، يسعون إلى الحصول على موافقات من لاعب ميلان، البرتغالي رافاييل لياو، ومدافع ليفربول، الهولندي فيرغيل فان دايك، وقائد مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، وقائد إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

نجوم من العيار الثقيل على رادار الكرة السعودية

وكشف مصدر أوروبي خاص، رفض الإفصاح عن اسمه لصحيفة "الرياضية" السعودية أسماء الأندية السعودية التي سيذهب إليها النجوم الـ4، مكتفيًا بقوله: "يبدو أن الأندية ستحدد لاحقًا بعد الحصول على موافقات اللاعبين".

كشف تقرير إعلامي سعودي أن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب في دوري روشن السعودي، يسعون إلى الحصول على موافقات من لاعب ميلان، البرتغالي رافاييل لياو، ومدافع ليفربول، الهولندي فيرغيل فان دايك، وقائد مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، وقائد إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وكشف مصدر أوروبي خاص، رفض الإفصاح عن اسمه لصحيفة "الرياضية" السعودية أسماء الأندية السعودية التي سيذهب إليها النجوم الـ4، مكتفيًا بقوله: "يبدو أن الأندية ستحدد لاحقًا بعد الحصول على موافقات اللاعبين".

 

مواد متعلقة

النحاس: المنافسة على الدوري بين الأهلي وبيراميدز مستمرة لأبعد نقطة

ثروت سويلم يوضح موقفه بشأن الدوري المصري وينفي التمييز ضد الأهلي

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من مدرب إنجلترا عقب قذفه بالأكواب الفارغة

مياه أسيوط تعقد الاجتماع الدورى للإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه

عاجل.. موعد انتهاء تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في مصر

50 مليون جنيه.. أحمد فتحي يكشف خطة الزمالك لخطفه من الأهلي وموقف الخطيب

تحرك عاجل من الشباب والرياضة بعد اختناق 11 طفلًا داخل حمام سباحة بالدقهلية

مسيّرة إسرائيلية تستهدف خط خدمات الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في بلدة الطيبة جنوبي لبنان

وزير النقل: لن يتم استيراد الأتوبيسات والميني باص من الخارج

البنوك ترفع حدود بطاقات الائتمان خارج مصر: استقرار وتحسن في السوق المصرفية