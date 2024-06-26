اعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد في فصل الصيف

في إطار استجابتها لبداية فصل الصيف، كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد، التي يجب على الجمهور الانتباه لها والاستجابة الفورية عند ظهورها.

تأتي هذه الأعراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة وظروف الجو المتغيرة، حيث نشرت الوزارة التحذيرات اللازمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الأعراض الرئيسية لالتهاب الجيوب الأنفية الحاد

1. الصداع

آلام الرأس الشديدة والمزعجة.

2. ألم بالوجه

آلام متفرقة في الوجه، خاصة حول الأنف والعينين.

3. التعب والسعال

الشعور بالتعب الشديد مصاحبًا للسعال في بعض الحالات.

4. ضغط الأذن أو الامتلاء

شعور بالضغط داخل الأذن أو امتلاءها.

5. احتقان أو انسداد بالأنف

صعوبة في التنفس بسبب احتقان الأنف أو انسداده.

6. صعوبة أو عدم القدرة على الشم

- فقدان القدرة على استشعار الروائح بشكل صحيح.

7. ارتفاع درجة حرارة الجسم

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية وما فوق.

8. إفرازات سميكة من الأنف:

إفرازات من الأنف تكون غالبًا صفراء إلى خضراء وسميكة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية استشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض، لتقديم العلاج المناسب والضروري لتخفيف الأعراض والوقاية من المضاعفات المحتملة.