ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024
في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.
وفقًا لأحدث الأرقام المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، جاءت الأسعار كالتالي:
في البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 12.87 جنيه.
- سعر البيع: 12.91 جنيه.
في البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 12.88 جنيه.
- سعر البيع: 12.91 جنيه.
في بنك مصر
- سعر الشراء: 12.88 جنيه.
- سعر البيع: 12.91 جنيه.
في البنك التجاري الدولي
- سعر الشراء: 12.82 جنيه.
- سعر البيع: 12.91 جنيه.
في بنك القاهرة
- سعر الشراء: 12.88 جنيه.
- سعر البيع: 12.91 جنيه.