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تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في مصر: أسباب وتحليل

أخبار مصر
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي

كشف المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي في مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر"، عن أسباب تأخير إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في مصر.

 وقد أوضح أن السبب الرئيسي وراء هذا التأخير يعود إلى إعادة ترتيب الوزارات، حيث أن هذه العملية تتطلب وقتًا للتنسيق والتفاوض.

 

الإحجام عن قبول المنصب الوزاري

اشار الدكتور الفقي إلى وجود تردد كبير بين بعض المرشحين للمناصب الوزارية بسبب صعوبة تلك المسؤوليات.
 


- أهمية الوزارات التركيبية: التربية والتعليم والكهرباء تمثل بالنسبة له من أبرز الوزارات التي يجب التركيز عليها في أي حكومة.

العودة إلى فكرة “الوزير السياسي”

اشار الفقي إلى أهمية الاعتماد على وزراء يمتلكون خبرة سياسية، وليس الاقتصار فقط على الوزراء الفنيين.

- تفصيل الوزارات على الشخصيات: في تشكيلات وزارية سابقة، كانت الوزارات تتم تفصيلها وفقًا لملاءمة الشخصيات لتلك الوظائف الحكومية.

 

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